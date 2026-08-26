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Van der Weijden geeft cheque van ruim 7 ton voor kinderkanker

Samenleving
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 10:46
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UTRECHT (ANP) - Maarten van der Weijden heeft een cheque van 704.127 euro overhandigd aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. De 45-jarige zwemmer bracht het geld bijeen door een zwemtocht, die hij door ziekte eerder moest staken dan gepland. De opbrengst is bedoeld voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Er was geen streefbedrag.
Van der Weijden was van plan 270 kilometer te zwemmen langs 22 steden, van Vught naar Utrecht. Maar onderweg kreeg hij buikklachten, legde de tocht een keer stil, hervatte het zwemmen maar moest uiteindelijk voortijdig opgeven omdat hij zich nog steeds ziek voelde en er ook koorts bij kreeg. Hij heeft 177 kilometer langs 14 steden volbracht.
De voormalig zwemkampioen herstelde zelf van leukemie. Om aandacht te vragen voor de ziekte heeft hij verschillende grote zwemacties gedaan. Zo zwom hij in 2019 de volledige Elfstedentocht. De voortijdig gestaakte 22-stedentocht was zijn laatste grote tocht om geld op te halen.
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