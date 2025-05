Raadsvergaderingen verplaatst om herdenking Emma en Jeffrey

DELFZIJL (ANP) - De gemeente Eemsdelta verplaatst de raadsvergadering van komende woensdag omdat er die avond een herdenking wordt georganiseerd voor de door hun vader omgebrachte kinderen Emma (8) en Jeffrey (10). De kinderen en hun moeder woonden sinds kort in de gemeente, in Delfzijl. Daarvoor woonden ze in Beerta, onderdeel van Oldambt. Die gemeente laat de raadsvergadering woensdag later beginnen.

De herdenkingsdienst is woensdag aan het begin van de avond in Beerta. Beide burgemeesters zijn daarbij aanwezig, mogelijk spreken ze ook.

Door de vergadering te verplaatsen naar 3 juni, geeft Eemsdelta raadsleden de kans ook aanwezig te zijn. Cora-Yfke Sikkema (Oldambt) opent de verlate vergadering met een stiltemoment. Na het afscheid van een raadslid laat de agenda het toe dat de burgemeester "na een heftige tijd" het voorzitterschap de rest van de vergadering overdraagt, aldus een woordvoerder.

Emma en Jeffrey werden vorige week zaterdag door hun vader meegenomen en omgebracht.