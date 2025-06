Kankerpatiënten leven 40 procent langer door experimenteel medicijn

Een innovatieve immuuntherapie laat hoopgevende resultaten zien bij patiënten met gevorderde maag- en slokdarmkanker. De nieuwe behandeling, genaamd satri-cel, blijkt in een klinische studie tumoren te laten krimpen én de overlevingsduur te verlengen, juist bij mensen voor wie andere therapieën niet meer werkten.

Het gaat om een vorm van CAR T-celtherapie, waarbij immuuncellen uit het eigen lichaam worden ‘getraind’ om kankercellen gerichter aan te vallen. Daarna worden ze weer teruggeplaatst in het bloed. In dit geval is de therapie gericht op het CLDN18.2-eiwit, dat sommige tumoren gebruiken om te groeien.

De studie, uitgevoerd in China, betrof 156 patiënten met maag- of gastro-oesofageale junctiekanker. Alle deelnemers hadden eerder minstens twee andere behandelingen gehad die geen effect meer hadden. De resultaten waren opvallend: patiënten die satri-cel kregen leefden gemiddeld 7,9 maanden, tegenover 5,5 maanden in de controlegroep. Ook nam bij 22 procent van de patiënten de tumor zichtbaar af, terwijl dat in de andere groep slechts bij 4 procent gebeurde.

“Voor patiënten met deze vorm van kanker, die weinig tot geen behandelopties meer hebben, is dit een echte doorbraak,” zegt oncoloog Lin Shen van het Beijing Cancer Hospital. “De vooruitgang in overleving en tumorreductie is significant.”

Geen wondermiddel

Toch is het geen wondermiddel. Vrijwel alle deelnemers kregen last van bijwerkingen, zoals een sterke daling in het aantal bloedcellen. De onderzoekers benadrukken echter dat deze bijwerkingen beheersbaar zijn.

CAR T-celtherapie werd eerder al succesvol ingezet bij bloedkankers. De stap naar vaste tumoren – zoals bij maag-, hersen- of alvleesklierkanker – is veel moeilijker, maar satri-cel laat zien dat het mogelijk is. Shen: “We kijken nu of deze behandeling ook in een eerder stadium kan worden ingezet, zodat we nog meer winst kunnen boeken.”

Hoewel satri-cel geen genezing biedt, is het wel een belangrijke stap voorwaarts. Het toont aan hoe krachtig het eigen immuunsysteem kan zijn als het goed wordt aangestuurd. Het volledige onderzoek is gepubliceerd in vakblad The Lancet.