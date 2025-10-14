ECONOMIE
Toestemming voor vangen en zenderen wolven op Utrechtse Heuvelrug

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 14:42
UTRECHT (ANP) - De provincie Utrecht heeft toestemming gegeven om wolven op de Utrechtse Heuvelrug te vangen en verdoven, zodat ze voorzien kunnen worden van een zender. De Zoogdiervereniging wil de roedel volgen voor "wetenschappelijk onderzoek en onderwijs". De provincie heeft de voorwaarden hiervoor opgenomen in een zogeheten maatwerkvoorschrift, dat deze week is gepubliceerd en tot 1 april 2027 loopt.
De onderzoekers mogen een strikval gebruiken om de wolven te vangen. Daarbij wordt de poot van het dier omklemd door een stalen draad. De wolf wordt vervolgens verdoofd en krijgt een halsband met daarin een zender.
De provincie wilde eerder al één wolf vangen en zenderen, maar de rechter hield dat in september 2024 tegen omdat de onderbouwing niet goed genoeg was. Utrecht kwam er ook achter dat de betreffende wolf (bekend als 'Bram') niet alleen was, maar welpen heeft. In november maakte de provincie bekend daarom de hele roedel te willen zenderen.
