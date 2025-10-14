ECONOMIE
Spanje vreest herhaling van watersnoodramp: “Kolkende stromen nemen auto’s mee”

Klimaat, natuur en milieu
door Pieter Immerzeel
dinsdag, 14 oktober 2025 om 14:24
De Spaanse Middellandse Zeekust maakt zich op voor een nieuwe watersnoodramp. Al dagenlang trekken zware regenbuien over het oosten van het land en er komt nog meer aan. Vooral rond Valencia is de situatie kritiek. Meteoroloog Reinout van den Born van Weerverteller.nl zegt: “Je ziet kolkende stromen die auto’s meenemen.”
De Spaanse weerdienst AEMET kondigde gisteren code rood af voor de regio Valencia. Sinds vorige week donderdag krijgt de oostkust te maken met hevige neerslag. “Het zijn dezelfde beelden als vorig jaar”, zegt Van den Born. “Het water in de dorpen en stadjes stijgt en neemt auto’s mee.”
Noodweer
Het noodweer wordt veroorzaakt door een combinatie van koude lucht hoog in de atmosfeer en vochtige oostenwind vanaf de Middellandse Zee. “Die twee gaan niet goed samen, iedere dag zie je die onweersbuien ontstaan”, legt Van den Born uit bij BNR.
De ramp van vorig jaar in Valencia, waarbij ruim tweehonderd mensen omkwamen, ligt nog vers in het geheugen. Toch is de situatie nu anders. “Vorig jaar vielen de zware buien in het binnenland, waardoor het water vrij spel had”, vertelt Van den Born. “Nu blijven die buien beperkt tot directe kustgebieden.”
Beter voorbereid
Zowel overheden als inwoners lijken geleerd te hebben van de tragedie. Burgers zijn tijdig gewaarschuwd en velen namen voorzorgsmaatregelen. “Dit jaar hebben burgers hun auto weggehaald op plekken waar het water komt, want ze weten nog precies waar het water overstroomt”, zegt Van den Born.
Toch blijft de dreiging groot. Volgens de meteoroloog moeten Spanjaarden er rekening mee houden dat dit een jaarlijks terugkerend fenomeen wordt. “Dat heeft alles te maken met die ongelooflijk warme Middellandse Zee. Die is nu meerdere graden warmer dan normaal en ligt daar als een soort tikkende tijdbom.”
Bron: BNR

