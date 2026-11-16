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Toezichthouders waarschuwen voor nucleair incident in Oekraïne

Samenleving
door anp
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OSLO (ANP/RTR) - In Oekraïne groeit het risico op een nucleair incident. Daarvoor waarschuwen toezichthouders op nucleaire veiligheid die samen tientallen landen vertegenwoordigen. Ze pleiten in een verklaring voor een einde aan de Russische aanvallen op de Oekraïense energie-infrastructuur die nodig is om kerncentrales veilig te laten draaien.
Rusland bestookt in Oekraïne op grote schaal de energiesector. Daardoor komen burgers zonder elektriciteit te zitten, maar er kunnen volgens de toezichthouders ook gevolgen zijn voor de nucleaire veiligheid. Ze vrezen dat het zonder stabiele energievoorziening lastiger kan worden om nucleair materiaal in kerncentrales te koelen en een meltdown te voorkomen.
De waarschuwing is ingezien door Reuters en komt van de organisaties HERCA, WENRA en NORA, waar onder meer EU-lidstaten deel van uitmaken. Topman Per Strand van HERCA en NORA noemde het slechtste scenario een landelijke stroomuitval in Oekraïne met gevolgen voor alle kernreactoren tegelijk.
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