Extreem geheime drone van het Amerikaanse leger gewoon op Google Maps te zien

Het Amerikaanse leger heeft een onderwaterdrone, die in principe topgeheim is. Maar de Manta Ray, zoals de drone heet, is gewoon op Google Maps te zien: hij ligt in de marinebasis Port Hueneme.

Een gebruiker van Google Maps merkte het ding als eerste op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Los Angeles. In verschillende Amerikaanse media is te zien hoe de de drone, die de vorm heeft van een mantarog, in de haven ligt.

Volgens sommigen zou het Amerikaanse leger de beelden direct hebben bewerkt, maar dat is niet zo. Op de coördinaten 34°09'12"N 119°12'31"W is de drone nog steeds te vinden.

De Manta Ray is onderdeel van een groot project met meerdere drones, allemaal hoogtechnologische onderwaterwapens. De Manta Ray kan allerlei wapens vervoeren en is in staat om hele lange periodes op de zeebodem door te brengen zonder te tanken of op te laden. De onderwaterdrone moet een militair antwoord zijn op Russische en Chinese technologie.