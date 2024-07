Topgeneraal Israël: strijd in het noorden gaat volgende fase in

MAJDAL SHAMS (ANP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) wil de strijd in het noorden van het land opvoeren na de aanval op een voetbalveld in Majdal Shams van zaterdag, zegt topmilitair Herzi Halevi volgens Israëlische media. Volgens Halevi gaat de strijd "de volgende fase" in, al laat hij in het midden wat hij daarmee bedoelt.

Halevi zegt dat hij zeker weet vanaf welke plek de raket gelanceerd en dat het ging om een Falaq-raket. "Dit is een Hezbollahraket. En wie zo'n raket afvuurt in stedelijk gebied wil burgers doden, wil kinderen doden", zegt Halevi in een filmpje dat is verspreid via sociale media waar The Times of Israel over schrijft. Hezbollah ontkent betrokkenheid.

"We voeren onze paraatheid voor de volgende fase in de gevechten in het noorden sterk op, terwijl we de strijd in Gaza voortzetten. We weten hoe we zelfs op grote afstand van de staat Israël kunnen aanvallen", aldus de chef van de generale staf.

Bij de aanval op een voetbalveld in Majdal Shams op de bezette Golanhoogte kwamen ten minste twaalf jonge mensen om het leven. De slachtoffers waren volgens de IDF 10 tot 20 jaar oud. Achttien anderen raakten volgens de hulpdiensten gewond. Premier Benjamin Netanyahu heeft al aangekondigd dat de aanval op een ongekende manier beantwoord wordt.