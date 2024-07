Indeed noteert steeds meer vacatures voor vakantiebanen

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal vakantiebanen in Nederland blijft groeien. Dat constateert Indeed, naar eigen zeggen de grootste vacaturesite van Nederland. Vooral naar horecamedewerkers, huishoudelijke hulpen, schoonmakers en verkoopmedewerkers wordt vaak gezocht.

Indeed baseert zich op het aanbod aan vacatures voor seizoenswerk op het eigen platform. Vergeleken met vorig jaar is dit aanbod volgens de site met 12 procent gestegen, al worden geen exacte aantallen naar buiten gebracht.

Vorig jaar was ook al sprake van groei, maar toen ging het om een plus van 5 procent. Gekeken naar de laatste drie jaar steeg het aanbod aan vakantiebanen met 48 procent. In 2021 ging het aanbod wel met 26 procent omhoog, mede door de opheffing van de coronarestricties.

Een kwart van de vakantievacatures bestaat volgens Indeed uit plekken voor horecakrachten. Een vijfde van de vacatures is voor medewerkers in de huishoudelijke hulp.

Personeelstekort

"De vraag naar horecapersoneel blijft onverminderd groot in de periode dat deze sector piekmomenten ervaart", licht Indeed Benelux-directeur Stan Snijders toe. "Tegelijkertijd zien we een groeiende behoefte aan huishoudelijke hulp in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen, waar extra handen nodig zijn om tijdens de vakantieperiodes continuïteit te behouden."

De site denkt dat de vraag naar vakantiebanen komende tijd waarschijnlijk blijft stijgen. Daarbij verwijst Indeed onder meer naar de huidige economische omstandigheden en het blijvende personeelstekort in sommige sectoren.