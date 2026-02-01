Topgeneraals Israël en VS ontmoetten elkaar in Pentagon

WASHINGTON (ANP/RTR) - De hoogste generaals van de Verenigde Staten en Israël hebben vrijdag overleg gevoerd in het Pentagon te midden van de oplopende spanningen met Iran. Dat zeiden twee Amerikaanse functionarissen tegen persbureau Reuters.

De functionarissen gaven geen details over de besprekingen achter gesloten deuren tussen de Amerikaanse generaal Dan Caine, voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, en Eyal Zamir, de stafchef van de Israëlische strijdkrachten. De bijeenkomst was eerder nog niet bekendgemaakt.

De VS hebben hun marineaanwezigheid en luchtverdediging in het Midden-Oosten opgevoerd. President Donald Trump heeft Iran herhaaldelijk gedreigd met militair geweld, naar eigen zeggen om onderhandelingen met het land te openen over zijn nucleaire programma en het land te doen stoppen met het doden van demonstranten. De Iraanse leiders waarschuwden zondag voor een regionaal conflict als de VS Iran zouden aanvallen.

Zaterdag zei de hoogste veiligheidsfunctionaris van Iran dat Teheran vooruitgang boekt richting onderhandelingen met Washington om een militaire confrontatie te voorkomen.