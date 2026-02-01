ECONOMIE
Deense handballers voltooien trilogie met Europese titel

Sport
door anp
zondag, 01 februari 2026 om 21:12
HERNING (ANP) - De Deense handballers hebben na de wereld- en olympische titel de Europese titel aan de erelijst toegevoegd. Denemarken won de finale van het EK in eigen land met 34-27 van Duitsland. Simon Pytlick was topschutter met acht doelpunten.
De finale in Herning was een herhaling van de olympische finale van Parijs in 2024. Toen was Denemarken ook sterker dan Duitsland en won met 39-26.
De Duitse bondskanselier Friedrich Merz woonde de finale bij en had een rol in de prijsuitreiking, samen met de Deense koningin Mary.
De Nederlandse handballers eindigden als veertiende.
