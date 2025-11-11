ECONOMIE
Pleegvader: ik vind dat ik straf verdien, maar niet deze

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 9:51
bijgewerkt om dinsdag, 11 november 2025 om 10:00
anp111125066 1
Pleegvader Johnny van den B. (38) is het niet eens met de strafeis van elf jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat zei hij dinsdag in de rechtbank in Rotterdam bij aanvang van de derde zittingsdag in zijn zaak. Die gaat over het mishandelen en opsluiten van het Vlaardingse pleegmeisje, het mishandelen van haar halfzusje en twee andere pleegkinderen.
De advocaten van de pleegouders uit Vlaardingen houden op deze laatste zittingsdag pleidooien. Voorafgaand kregen de verdachten de kans om te reageren op de strafeis van het Openbaar Ministerie, waarmee de tweede zittingsdag vrijdag eindigde.
"Ik vind dat ik een straf verdien, maar niet deze", zei Van den B. over de geëiste straf. "Ik denk dat mijn standpunt wel duidelijk is." Hij bekent dat hij het meisje heeft opgesloten, maar ontkent haar te hebben mishandeld, zei hij vorige week tijdens het strafproces. Pleegmoeder W. zei niet te willen reageren. Tegen haar is dezelfde straf geëist. De strafeis is nog steeds niet bezonken, zei ze.
