Toren Bangkok die bezweek bij aardbeving slecht ontworpen

BANGKOK (ANP/BLOOMBERG) - Een groot gebouw dat in maart instortte in Bangkok was slecht ontworpen en gebouwd. Dat komt volgens premier Paetongtarn Shinawatra naar voren uit het onderzoek naar de fatale instorting, die vele tientallen mensen het leven heeft gekost.

Het gebouw met tientallen verdiepingen was nog in aanbouw toen het bezweek tijdens een zware aardbeving, die in buurland Myanmar aan duizenden mensen het leven heeft gekost. Het was voor zover bekend het enige gebouw in de Thaise hoofdstad dat instortte. Dat leidde tot speculatie dat ondermaatse bouwmaterialen waren gebruikt.

Premier Shinawatra sprak dat tegen en zei dat het gebruikte staal en beton aan de regels voldeden. Ze stelde dat delen van het gebouw die de aardschokken hadden moeten opvangen slecht waren ontworpen. Reddingswerkers hebben ongeveer negentig lichamen uit het puin gehaald.