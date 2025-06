Russische staatsmedia melden eerste inname dorp in Dnipropetrovsk

DNIPRO (ANP/RTR) - Russische troepen hebben voor het eerst een dorp in de Oekraïense regio Dnipropetrovsk veroverd, melden Russische staatsmedia. De Russen betraden die oblast vorige maand al, maar hadden er nog geen plaats in handen.

De oblast Dnipropetrovsk ligt in het oosten van Oekraïne en grenst aan de regio's Donetsk en Zaporizja, waarvan Rusland grote delen heeft ingenomen. De Russische troepen zijn de grens met Dnipropetrovsk overgestoken vanuit Donetsk, waar ze in de omgeving van de stad Pokrovsk langzaam terreinwinst boeken. Nu zouden ze het dorpje Datsjne hebben veroverd, dat net over de grens van Dnipropetrovsk ligt.

Rusland heeft eind 2022 de regio's Donetsk, Loehansk, Zaporizja en Cherson eenzijdig geannexeerd, nadat het schiereiland de Krim acht jaar eerder al was ingenomen. Daarnaast bezitten de Russen ook stukken gebied in de regio's Charkiv en Soemy.

Kyiv accepteert de Russische bezetting niet en eist dat Rusland zich volledig terugtrekt uit Oekraïens grondgebied.