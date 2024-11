Transitie weg van fossiel niet expliciet herhaald, wel bevestigd

BAKOE (ANP) - Een belangrijk punt van de vorige klimaattop, in Dubai, komt in de eindteksten van de top van dit jaar niet expliciet terug. Landen riepen elkaar vorig jaar op tot "een transitie weg van fossiele brandstoffen", om klimaatverandering tegen te gaan. Het was de eerste keer dat zoiets werd uitgesproken door alle landen op een klimaatconferentie. Op de top in Bakoe is deze passage niet opnieuw uitgeschreven. Wel staat er een algemene bevestiging in van alle uitkomsten van de inventarisatie die in Dubai werd opgesteld.

De passage over fossiele brandstof maakte deel uit van die inventarisatie. Daarmee is er inhoudelijk niets aan veranderd en geldt de oproep nog steeds. Enkele olielanden, Saudi-Arabië voorop, hebben zich zwaar ingespannen om alle kritische uitspraken over fossiele brandstoffen uit de teksten te houden. In de ogen van de EU zijn ze daar niet in geslaagd, omdat de uitkomsten van vorig jaar dus formeel zijn bevestigd.

Fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool veroorzaken het grootste deel van de menselijke CO2-uitstoot, de drijvende kracht achter de opwarming van de aarde. Wetenschappelijk bestaat daar al tientallen jaren overeenstemming over, maar op klimaattoppen hielden landen met grote belangen in fossiele sectoren uitspraken daarover lang tegen.