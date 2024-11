Woedend India op klimaattop: wij accepteren deze afspraak niet

BAKOE (ANP) - Het akkoord dat zaterdag op de klimaattop in Bakoe is gepresenteerd, blijkt niet door alle landen te worden geaccepteerd. De delegatie van India maakte tijdens de slotvergadering woedend duidelijk het nieuwe doel voor klimaatfinanciering, 300 miljard dollar in 2035, niet te accepteren. "Het is niets meer dan een optische illusie", klonk het. "India is tegen het aannemen van dit document."

Diplomate Leela Nandan kreeg luid applaus uit de zaal nadat ze haar bezwaren had geuit. Ze zei onder meer dat rijke landen de arme landen willen afschepen met een veel te laag bedrag. "Dit zal de enormiteit van de problemen niet oplossen." Gastland Azerbeidzjan zou de zorgen van India hebben "genegeerd".