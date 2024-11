Transparency International noemt opstappen Idsinga zorgelijk

DEN HAAG (ANP) - Zorgelijk, teleurstellend en het geeft een verkeerd signaal. Dat zegt Transparency International Nederland over het opstappen van staatssecretaris Folkert Idsinga (Financiën, NSC) na kritiek op zijn besluit om geen verdere inzage te geven in zijn persoonlijke financiële belangen. De anti-corruptieorganisatie was een van de partijen die de staatssecretaris eerder opriep om openheid van zaken te geven.

"In zijn brief aan de Kamer zegt de staatssecretaris dat een oproep tot openheid gelijkstaat aan twijfel aan zijn integriteit. Die gedachtegang is onjuist en baart ons zorgen", zegt directeur Lousewies van der Laan. Volgens haar is zijn integriteit niet in twijfel getrokken. "Transparantie voorkomt juist twijfel aan integriteit, het hoort bij de democratie."

Transparency International wil dat de politiek heldere regels invoert waarbij bewindspersonen standaard openheid moeten geven over hun privébelangen, zoals ook bij andere landen of in het bedrijfsleven het geval is. Volgens Van der Laan biedt het opstappen van Idsinga daarvoor kansen.

Idsinga zei vrijdag in een toelichting op zijn besluit dat hij zich aan alle regels heeft gehouden. Hij vond het "onverteerbaar" dat de PVV het verzoek van oppositiepartijen steunde om hem tot meer transparantie te dwingen. De NSC'er zei ook "binnenkort" meer inzage te geven, op "persoonlijke titel".