Wilders zwijgt over aftreden staatssecretaris Idsinga

PVV-leider Geert Wilders heeft vooralsnog niet gereageerd op het aftreden van NSC-staatssecretaris Folkert Idsinga (Financiën). Idsinga stapte op, nadat onder meer de PVV meer transparantie over zijn financiële belangen had geëist. Idsinga vond de rol van de PVV daarin "onverteerbaar". Wilders heeft nog niet geantwoord op vragen van het ANP, of een bericht geplaatst op X.

Andere coalitiegenoten hebben al wel gereageerd op het vertrek van de staatssecretaris. VVD-leider Dilan Yeşilgöz vindt het "jammer" dat het zo eindigde voor Idsinga, en had gehoopt er "als volwassenen" over te kunnen debatteren. Ook BBB-leider Caroline van der Plas vindt het "zonde" dat Idsinga vertrekt. Zonder Wilders direct te noemen, keurde zij de "persoonlijke aanvallen" op Idsinga af.

Eerder vroegen de SP, D66 en GroenLinks-PvdA al om meer duidelijkheid van Idsinga. De PVV steunde het verzoek ook en hielp hen daarmee aan een meerderheid, waardoor de staatssecretaris verder in het nauw kwam. "Lijkt me geen goed bestuur en niet dragend gemotiveerd", sneerde Wilders naar Idsinga. 'Goed bestuur' is een speerpunt van NSC. De 'dragende motivering' vond de partij essentieel voor een eventuele asielnoodwet.