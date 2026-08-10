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Treinen rijden weer tussen Venray en Boxmeer

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 6:05
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VENRAY (ANP) - Tussen Boxmeer en Venray rijden maandagochtend weer treinen. Dat blijkt uit de reisplanner en reisinformatie van Arriva. Het treinverkeer op het traject lag sinds donderdag opnieuw stil vanwege de brand in natuurgebied Boschhuizerbergen, ten oosten van Venray.
De treinen reden eerder vorige week al niet door de natuurbrand. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur weer op. Arriva legde daarop het treinverkeer opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden in het gebied.
De vervoerder meldde eerder dat tot en met zondag geen treinen zouden rijden tussen Boxmeer en Venray. De voorbije dagen werden bussen ingezet.
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