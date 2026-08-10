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Doden door confrontaties vlak na inauguratie president Colombia

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 6:07
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BOGOTÁ (ANP/AFP) - De nieuwe president van Colombia, Abelardo de la Espriella, heeft gezegd dat zondag zes leden van gewapende groeperingen zijn gedood tijdens botsingen met Colombiaanse veiligheidsdiensten. Die vonden plaats vlak na de inauguratie van De la Espriella, die zaterdag zijn eerste werkdag had.
In zijn verkiezingscampagne had De la Espriella al beloofd hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De militaire operaties van zondag geven volgens de nieuwe uiterst rechtse president "een duidelijk en sterk signaal af aan alle bandieten. Ze kunnen zich nergens verstoppen,"
Zaterdag werden in Colombia een aanval op een politiebureau en een aanslag op een tolstation gepleegd. Op sociale media liet de president weten dat hij de daders niet onbestraft zou laten.
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