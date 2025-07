Treinkaartje wordt in 2026 6 tot 9 procent duurder

DEN HAAG (ANP) - De prijs van treinkaartjes ligt volgend jaar 6 tot 9 procent hoger, schrijft demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder werd nog uitgegaan van een stijging van 12 procent, maar de NS neemt nu maatregelen. Zo gaat het vervoersbedrijf onder meer kosten besparen door het onderhoud van treinen anders in te richten. Ook wordt de eerste klas in sommige treinen vervangen door een tweede klas, en komt er een einde aan bepaalde kortingen.