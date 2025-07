Van de Zandschulp na winst op Ymer in tweede ronde Bastad

BASTAD (ANP) - Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde van het ATP-toernooi van Bastad bereikt. De 29-jarige tennisser won de partij over twee dagen in twee sets van de drie jaar jongere Zweed Mikael Ymer: 6-4 6-1. Van de Zandschulp speelt in Zweden tegen de winnaar van de partij tussen de Chileen Cristian Garin en de Argentijn Camilo Ugo Carabelli.

De partij tussen Van de Zandschulp en Ymer werd dinsdag vanwege de regen afgebroken bij een stand van 5-4 15-0 in het voordeel van de Nederlander. Van de Zandschulp pakte na de hervatting met enige moeite de eerste set. Hij brak in de tweede set meteen de service van Ymer en liep daarna snel uit naar 6-1.

Van de Zandschulp (zelf de nummer 100 van de wereld) trof met Ymer de nummer 618 van de wereldranglijst. De Zweed stond twee jaar geleden nog 50e, tot hij een dopingschorsing kreeg. Hij wilde stoppen, maar maakte dit jaar toch zijn rentree. In Bastad mocht hij met een wildcard deelnemen.