Primeur: Denemarken komt als eerste land met belasting op uitstoot vee

Denemarken wil als eerste land ter wereld de uitstoot van broeikasgassen door vee gaan belasten. De regeringspartijen zijn het daarover eens geworden, maakte klimaatminister Lars Aagaard maandag bekend. De belasting moet vanaf 2030 ingaan en bijdragen aan verduurzaming van de Deense landbouw.

Vooral koeien stoten relatief veel methaangas uit. Het gas ontsnapt als koeien boeren en winden laten en komt dan zo in de atmosfeer terecht. Die uitstoot wordt dus over een aantal jaren belast.

Zeer potent broeikasgas

Methaangas is een veel sterker broeikasgas dan CO2: het houdt over een periode van 20 jaar meer dan tachtig keer zoveel warmte vast als CO2. Het verdwijnt wel een stuk sneller uit de atmosfeer.

Over de vergroeningsplannen sloot de regering eerder al een deal met vertegenwoordigers van de landbouwsector, de industrie, vakbonden en een deel van de oppositie. Ook over minder stikstofuitstoot, waterkwaliteit en het planten van bomen zijn afspraken gemaakt. Het akkoord doet daarmee denken aan het 'landbouwakkoord' dat de Nederlandse regering had willen sluiten met andere partijen. Hier liepen de onderhandelingen echter stuk.

'Grootste verandering in de Deense landbouw in meer dan honderd jaar'

Vanaf 2030 zal een belasting van 300 kroon (40,2 euro) per ton CO2-equivalent geheven worden. Tegen 2035 wordt dat 750 kroon (101 euro). Dankzij een belastingaftrek van 60 procent zullen de kosten voor de veeteler 120 kroon per ton bedragen in 2030 en 300 kroon in 2035.

De ondertekenaars van het akkoord noemden het in een verklaring “de grootste verandering in de Deense landbouw in meer dan honderd jaar”. Een tiende van de landbouwgrond zal teruggegeven worden aan de natuur. Zo zal er 250.000 hectare bos geplant worden, oftewel een miljard bomen.

Baanbrekend nieuws

De vanuit Nederland opererende True Animal Protein Price Coalition (TAPP Coalitie) noemt het "baanbrekend nieuws". Het samenwerkingsverband pleit namens tientallen organisaties al jaren voor een "eerlijke prijs" voor voedsel, waarin ook milieuschade die voortkomt uit de productie van vlees en zuivel is verwerkt. "Een historisch feit dat in het eerste land ter wereld een belasting op de uitstoot van broeikasgassen zal worden ingevoerd in de landbouw", juicht de organisatie.

Er klinkt ook kritiek. Zo vindt Greenpeace de plannen niet ver genoeg gaan. De rechts-radicale Deense Volkspartij stelt juist dat de belasting de economie zal schaden en het klimaat niet helpt "omdat de Deense CO2-uitstoot minimaal is op een wereldwijde schaal".