Treinstation Glasgow gesloten om grote brand, geen treinverkeer

GLASGOW (ANP) - Een grote brand nabij het centraal station van Glasgow heeft zondagavond voor grote problemen gezorgd voor treinreizigers, met tientallen annuleringen tot gevolg. Dat melden Britse media waaronder BBC en Sky News.

De brand, die volgens de BBC uitbrak in een nabijgelegen vapewinkel, dwong het drukste station van Schotland tot nader order te sluiten, aldus National Rail. Er rijden voorlopig geen treinen van en naar de perrons in het station.

Beelden van de locatie tonen een gebouw dat volledig in vlammen staat, terwijl brandweerlieden proberen de brand te blussen en een grote menigte toekijkt.

Er zijn geen meldingen van slachtoffers en de hulpdiensten zijn nog ter plaatse, aldus een woordvoerder van de brandweer.