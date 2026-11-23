EINDHOVEN (ANP) - Treinen van en naar Eindhoven Centraal hebben tijdens de ochtendspits maandag te kampen met een seinstoring. Daardoor rijden er tot ongeveer 08.45 uur geen treinen tussen Eindhoven en Helmond en tussen Eindhoven en Weert. In de richting van Den Bosch rijden minder treinen, aldus de NS-website.

Op maandag heeft het openbaar vervoer ook te maken met een staking in het streekvervoer. Daardoor rijden er geen treinen tussen Roermond en Nijmegen, aldus vervoerder Arriva. Dat zou anders een alternatief zijn op reizen via Eindhoven voor mensen die tussen Limburg en de rest van Nederland willen reizen.