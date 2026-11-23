Over vijf weken is het kerst. Voor veel mensen betekent dat vrij. Maar in winkels, ziekenhuizen, restaurants en op het spoor wordt gewoon gewerkt.

Wie dan ingeroosterd staat, vraagt zich af: krijg ik daar iets extra voor? Het antwoord valt vaak tegen. Of mee. Het hangt helemaal af van je cao

De wet regelt niets

Er bestaat geen wet die zegt dat je op een feestdag vrij bent. Er is dus ook geen wettelijk recht op een vrije dag, en evenmin op een toeslag.

Wat je krijgt, staat in je cao of je arbeidscontract. Heb je geen cao, dan geldt wat je met je werkgever hebt afgesproken.

"Er is geen wettelijk recht op een vrije dag op een feestdag, en evenmin op een toeslag."

Grote verschillen per sector

Daardoor lopen de afspraken ver uiteen. In de ene cao krijg je alleen tijd terug: een uur vrij voor elk uur dat je op de feestdag werkt. In de andere krijg je 50 procent toeslag, of zelfs het dubbele loon.

In de horeca krijg je bijvoorbeeld een toeslag of compenserende vrije tijd. Andere sectoren, zoals de zorg, de detailhandel en het vervoer, hebben eigen percentages. Zoek in je cao naar het hoofdstuk over feestdagen of onregelmatige uren.

Let ook op de uitzonderingen. Sommige cao's tellen alleen uren na een bepaald tijdstip mee, of alleen als de feestdag op een doordeweekse dag valt.

Kerstavond telt niet

Kerstavond en oudejaarsavond zijn geen officiële feestdagen. Veel cao's geven daarvoor dus ook geen feestdagtoeslag. Soms wel een avondtoeslag, of een afspraak over eerder stoppen.

De officiële feestdagen rond de jaarwisseling zijn Eerste en Tweede Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Ongunstige kalender

Dit jaar valt Eerste Kerstdag op vrijdag en Tweede Kerstdag op zaterdag. Nieuwjaarsdag valt ook op een vrijdag.

Werk je normaal van maandag tot en met vrijdag, en ben je volgens je cao vrij op feestdagen? Dan levert Tweede Kerstdag je geen extra vrije dag op. Je was op zaterdag toch al vrij. In de meeste cao's krijg je die dag niet terug.

In 2027 wordt het nog ongunstiger. Dan vallen beide kerstdagen in het weekend.

"Tweede Kerstdag op zaterdag levert de meeste werknemers geen extra vrije dag op."

Wat je kunt doen

Lees je cao, of vraag het na bij je werkgever of vakbond. Kijk naar het toeslagpercentage, of je tijd terugkrijgt en hoe de feestdag op een vrije dag wordt behandeld.

Wil je vrij op een andere religieuze of culturele feestdag? Sommige cao's laten je feestdagen ruilen. Ook dat staat in de afspraken.

Werken op feestdagen in het kort

Geen wettelijk recht op vrij of op toeslag op een feestdag

Cao of arbeidscontract bepaalt wat je krijgt

Compensatie loopt uiteen van tijd terug tot dubbel loon

Kerstavond en oudejaarsavond zijn geen officiële feestdagen

2026: Eerste Kerstdag vrijdag 25 december, Tweede Kerstdag zaterdag 26 december

Nieuwjaarsdag 2027: vrijdag 1 januari

Feestdag op je vrije dag: meestal geen extra vrije dag

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