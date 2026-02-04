ECONOMIE
Treinverkeer Noord-Nederland kan tot 12.00 uur niet opstarten

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 9:37
anp040226105 1
UTRECHT (ANP) - Het treinverkeer in Groningen, Friesland en Drenthe kan tot 12.00 uur niet worden opgestart vanwege het weer in de regio, meldt spoorbeheerder ProRail. Eerder was de verwachting dat er tot zeker 11.00 uur geen treinen zouden rijden.
Het KNMI heeft voor de noordelijke provincies code rood afgegeven tot 12.00 uur vanwege gladheid door ijzel.
Machinisten, aannemers en hulpdiensten kunnen niet bij de treinen komen, aldus ProRail. Ook nadat code rood is opgeheven, zal het nog een tijdje duren voordat er weer treinen kunnen rijden. "Machinisten moeten eerst bij hun trein zien te komen."
