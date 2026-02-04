Dodental door winterweer in Japan verder opgelopen

TOKIO (ANP/AFP) - Het dodental door de zware sneeuwval in Japan is opgelopen tot 35. Ook raakten de afgelopen tijd zeker 393 mensen gewond, melden de autoriteiten. Die waarschuwen voor nieuwe risico's nu de temperaturen weer stijgen.

Het noorden van Japan heeft sinds eind januari te maken met zwaar winterweer. Er viel zoveel sneeuw dat inwoners soms moeite hadden hun huizen te verlaten. Scholen en bedrijven gingen dicht en er ontstonden grote verkeersproblemen.

De slachtoffers vielen onder meer bij pogingen sneeuw van daken te halen. Ook zijn volgens Japanse media lichamen aangetroffen in gebouwen die waren bezweken onder de sneeuw.

Sneeuwmuren

Op televisiebeelden is te zien hoe mensen op vrijgemaakte paden langs enorme muren van sneeuw lopen. Die torenen boven de voetgangers uit.

De overheid waarschuwt dat smeltende sneeuw van daken kan vallen nu het warmer wordt. "Wij vragen getroffen bewoners om voorzichtig te zijn", zei een regeringsfunctionaris. "En alert te blijven op vallende sneeuw en lawines."