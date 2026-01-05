Treinverkeer regio Amsterdam en Schiphol voorzichtig weer op gang

UTRECHT (ANP) - Het treinverkeer in de regio Amsterdam en bij Schiphol komt voorzichtig weer op gang, meldt de NS. Eerder op de maandag waren de stations in dat gebied onbereikbaar door het winterse weer, maar nu rijden er weer enkele treinen.

Vanaf Amsterdam gaan er weer treinen naar Haarlem, Zaandam en Schiphol. Tot in ieder geval 16.00 uur is dit een beperkte dienstregeling.

De NS waarschuwde al dat vanaf 17.00 uur verspreid over het land weer stevige sneeuwbuien worden verwacht. Dat zal weer voor meer hinder zorgen. Daarom geldt het advies ruim voor de avondspits op pad te gaan, als dit nodig is.

Ook dienen reizigers kort voor vertrek de reisplanner te controleren, omdat treinen kunnen uitvallen of vertraagd kunnen zijn. De planner wordt op dit moment veel geraadpleegd, en dus verschijnt soms de melding dat iemand dit later nog eens moet proberen. Dit komt dus door de drukte, de techniek zelf is niet uitgevallen, aldus een NS-woordvoerder.