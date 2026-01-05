Honderden toeristen vast op Jemenitisch eiland

SOCOTRA (ANP/AFP) - Honderden toeristen zitten vast op het Jemenitische eiland Socotra, voor de kust van Djibouti. Volgens de plaatsvervangend gouverneur van het eiland gaat het om meer dan vierhonderd mensen van wie de vlucht is opgeschort.

Diverse vluchten van en naar het onder toeristen populaire eiland werden aan de grond gehouden nadat in het zuiden van Jemen de afgelopen dagen onlusten waren uitgebroken rond de separatistische Zuidelijke Overgangsraad (STC), die binnenkort een referendum wil organiseren over de onafhankelijkheid van het gebied.

Volgens Poolse media kunnen tientallen Polen niet naar huis. Wie er verder niet naar huis kan terugkeren, is niet bekend.