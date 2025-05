Treinverkeer Utrecht-Den Bosch rijdt weer normaal na seinstoring

UTRECHT (ANP) - Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch rijdt vanaf 21.00 uur weer volgens dienstregeling, melden ProRail en de NS. Op het traject was sinds woensdagmiddag omstreeks 14.30 uur geen treinverkeer mogelijk door een seinstoring tussen de stations Houten-Castellum en Geldermalsen.

De storing werd veroorzaakt door een defect onderdeel in een relaiskast. Zo'n kast, die in de nabijheid van het spoor ligt, stuurt de seinen aan. Sinds 19.30 uur reden er al wat treinen op dit traject, maar de storing was toen nog niet opgelost.