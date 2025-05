Basketballer Curry mist minstens drie play-offduels Warriors

SAN FRANCISCO (ANP/AFP) - Golden State Warriors mist de komende duels in de play-offs van de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA Stephen Curry. De club uit San Francisco, waarvoor ook de Nederlander Quinten Post uitkomt, bevestigde eerdere mediaberichten dat de sterspeler in het eerste duel met Minnesota Timberwolves een dijbeenblessure heeft opgelopen.

Curry (37) staat minstens een week aan de kant, zo maakte Golden State woensdag bekend.

Curry liep de blessure op in het eerste duel met Minnesota. Beide ploegen strijden om een plaats in de finale van de Western Conference, van waaruit de finale van de NBA kan worden bereikt. Mocht Curry er een week uitliggen dan keert hij pas terug in het vijfde duel tussen beide teams, mits dat nodig is. Golden State won het eerste duel. Wie het eerst vier wedstrijden wint, gaat verder.