Trinidad en Tobago onderzoekt burgerdoden Amerikaanse aanval

PORT OF SPAIN (ANP/AFP) - Trinidad en Tobago onderzoekt of twee van de zes dodelijke slachtoffers van een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot uit Venezuela, burgers zijn. Dat zei de politie van het Caribische land donderdag tegen persbureau AFP.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde dinsdag dat bij de aanval in internationale wateren zes "narcoterroristen" waren omgekomen, maar leverde daarvoor geen bewijs.

Inwoners van Las Cuevas in Trinidad en Tobago meldden dat twee dorpelingen zich aan boord van de gezonken boot bevonden. Die bewering wordt nu onderzocht.

Tot nu toe zijn minstens 27 mensen omgekomen bij soortgelijke Amerikaanse aanvallen voor de Venezolaanse kust.