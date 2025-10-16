Wereldbank begint mogelijk over paar weken met wederopbouw Gaza

De wederopbouw van Gaza kan mogelijk over een paar weken beginnen. De Wereldbank wil op korte termijn van start gaan met projecten voor het herstel van basisvoorzieningen, nu er een wapenstilstand is tussen Israël en Hamas. In gesprek met het ANP stelt Wereldbank-bestuurslid Eugene Rhuggenaath dat er al een plan van aanpak voor de wederopbouw wordt uitgewerkt. Wel moet nog worden bekeken of de situatie echt veilig is en er moet binnen de bank nog een formeel besluit volgen. Verder is dringend meer geld nodig.

De oud-premier van Curaçao vertegenwoordigt in het bestuur van 's werelds grootste organisatie voor ontwikkelingssamenwerking meerdere landen, waaronder Israël, Oekraïne en Nederland. "We waren al aan het wachten op zo'n moment", vertelt hij over de ondertekening van het vredesplan dat onder druk van de Verenigde Staten tot stand is gekomen. Hij hoopt dat het akkoord standhoudt en de gevechten niet opnieuw losbarsten.

Volgens Rhuggenaath hadden Wereldbankmedewerkers in Jeruzalem de afgelopen tijd al bekeken hoe zij Gaza zouden kunnen helpen. Dan gaat het in eerste instantie om herstel van basisvoorzieningen, infrastructuur en huisvesting voor de bevolking. In een volgende fase moet worden gekeken naar meer structurele verbeteringen. Denk aan watermanagement en het creëren van banen. Het is nog wel de vraag met wie de Wereldbank daarbij kan samenwerken. Normaal trekt de bank in dit soort situaties samen op met de lokale overheid. Maar als die er niet is, moeten waarschijnlijk andere hulporganisaties meedoen.

Oekraïne

De Wereldbank heeft een fonds om de hulp te bekostigen, maar volgens Rhuggenaath is nu al duidelijk dat aanzienlijk meer middelen nodig zijn. Eerder raamde de bank samen met de Europese Unie en de VN dat er bij elkaar meer dan 50 miljard dollar nodig is voor het herstel van Gaza. Het fonds bevat hooguit honderden miljoenen. Rhuggenaath roept andere landen en ook bedrijven op bij te dragen. Meehelpen via de Wereldbank is volgens hem verstandig omdat de bank ook controleert of al het geld goed wordt besteed.

De laatste jaren heeft de Wereldbank eveneens Oekraïne kunnen helpen. Daar heeft de bank tot nu toe al 81 miljard dollar weten te mobiliseren. Maar ook voor de steun aan Oekraïne is er volgens Rhuggenaath nog meer geld nodig. De oorlog daar duurt nog steeds voort en binnenkort komt de winter er weer aan. Dan is het belangrijk dat overal voldoende energie beschikbaar is om huizen te verwarmen.