VK wil meedoen aan Europese lening van 90 miljard voor Oekraïne

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk staat op het punt onderhandelingen te starten om zich aan te sluiten bij het leningsplan ter waarde van 90 miljard euro van de EU voor Oekraïne. Dat stelt de Britse regering zondag in een verklaring.

Premier Keir Starmer zal maandag tijdens de top van de Europese Politieke Gemeenschap verklaren dat het VK de krachten wil bundelen met de EU om Oekraïne te steunen bij het terugdringen van de Russische frontlinie en het heroveren van soeverein grondgebied.

"Wanneer het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie samenwerken, plukken we daar allemaal de vruchten van - en in deze onzekere tijden moeten we verder en sneller gaan op het gebied van defensie om de veiligheid van de mensen te waarborgen", aldus Starmer in een verklaring.

"Deelname aan de lening zal niet alleen Oekraïne helpen, maar ook kansen creëren voor de Britse industrie om haar rol ten volle te vervullen", aldus Starmer.

De EU gaf vorige maand toestemming voor de uitbetaling van de lening, nadat Hongarije zijn veto had opgeheven.