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Trump: atoomakkoord met Riyad afhankelijk van relatie met Israël

Samenleving
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 14:15
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WASHINGTON (ANP) - Volgens de Amerikaanse president Donald Trump gaat het nucleaire akkoord met Saudi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saudi-Arabië erkent Israël op dit moment niet.
De deal "is volledig afhankelijk van de toetreding van Saudi-Arabië tot de zeer gerespecteerde en succesvolle Abraham-akkoorden", schrijft Trump op Truth Social. Hij stuurt er al jaren op aan dat Saudi-Arabië zich daarbij aansluit, maar tot een doorbraak is het nog niet gekomen. Eerder sloten de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Marokko, Soedan en Kazachstan zich al aan bij de Abraham-akkoorden.
Trump schrijft verder dat het nucleaire akkoord alleen bedoeld is voor civiel gebruik. Bovendien zal er volgens hem geen verrijking van uranium plaatsvinden. Internationale media schreven eerder dat er geen clausule in de deal stond die verrijking verbood.
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