Trump bedelt andere landen oorlogsschepen naar Golfregio sturen

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 14 maart 2026 om 19:18
bijgewerkt om zaterdag, 14 maart 2026 om 20:57
anp140326108 1
De Amerikaanse president Donald Trump heeft andere landen opgeroepen om oorlogsschepen naar de Golfregio te sturen. Hij wil dat ze meehelpen om ervoor te zorgen dat olieschepen ongehinderd door de belangrijke Straat van Hormuz bij Iran kunnen varen.
Iran heeft schepen in die zeestraat aangevallen, als vergelding voor de Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen op het land. Trump schrijft op Truth Social eerst dat veel landen die last hebben van de blokkade in de Straat van Hormuz oorlogsschepen zullen sturen. Hij zei niet om welke landen het gaat, maar wel te hopen dat China, Frankrijk, Japan, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk dat gaan doen.
De situatie in het Midden-Oosten heeft ervoor gezorgd dat de prijzen van olie sterk zijn gestegen. Zo'n 20 procent van de wereldwijd verhandelde olie moet via de Straat van Hormuz worden verscheept.
