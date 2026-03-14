Oud-Feyenoorder Minteh leidt Brighton langs Sunderland

door anp
zaterdag, 14 maart 2026 om 18:45
SUNDERLAND (ANP) - Brighton & Hove Albion heeft in de Premier League de aansluiting met de middenmoot gevonden. Het elftal van trainer Fabian Hürzeler won met 1-0 bij Sunderland. Oud-Feyenoorder Yankuba Minteh maakte na een uur spelen op gelukkige wijze het doelpunt. De aanvaller raakte na een duel met een verdediger de bal niet goed. Juist daardoor werd doelman Melker Ellborg in de korte hoek verrast.
Ellborg was de vervanger van de geblesseerde Robin Roefs, die een hamstringblessure heeft. Lutsharel Geertruida en Brian Brobbey hadden een basisplaats bij Sunderland en bij Brighton deden Bart Verbruggen, Mats Wieffer en Jan Paul van Hecke vanaf het begin mee. Joël Veltman viel in de slotfase in.
Burnley, met basisspelers Quilindschy Hartman en Zian Flemming, pakte in eigen stadion een punt tegen Bournemouth: 0-0. Burnley blijft voorlaatste en ziet degradatie steeds dichterbij komen.
