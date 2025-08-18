Trump belt meteen na gesprek met Zelensky met Poetin

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zal meteen na zijn gesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky de Russische president Poetin bijpraten. Trump had voor zijn ontmoeting van maandag met Zelensky op het Witte Huis ook al "indirect" contact met Poetin, zei hij.

Zelensky kreeg een uitnodiging om naar het Witte Huis te komen na de Amerikaans-Russische top van vrijdag in Alaska. Trump hoorde daar aan wat Poetin eist om de strijd tegen Oekraïne te staken en zei vervolgens dat het nu aan Oekraïne is om vrede te sluiten.

Als het gesprek met Zelensky goed verloopt, denkt Trump Poetin en Zelensky bij elkaar te kunnen brengen. Dan zou er een goede kans zijn op vrede, zei hij.