Trump snapt waarom staakt-het-vuren voor Russen onwenselijk is

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgelegd waarom hij is afgestapt van zijn eis dat er een staakt-het-vuren moet komen in Oekraïne. "Strategisch kan dat een nadeel zijn voor een van de partijen", zei hij tijdens de inmiddels afgelopen ontvangst van zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. "Je hebt een staakt-het-vuren en dan gaan ze weer herbouwen."

Trump zei een staakt-het-vuren een goed concept te vinden. "Want dan stopt het doden meteen." Hij zei dat het in dit geval mogelijk is om te werken aan een vredesdeal terwijl de strijd doorgaat. Dat is een ander standpunt dan vorige week, toen hij aangaf ontevreden te zijn als Rusland niet zou instemmen met een bestand. Hij veranderde tot grote teleurstelling van Oekraïne en zijn Europese bondgenoten van mening na zijn ontmoeting met de Russische leider Vladimir Poetin in Alaska.

De VS en Rusland hebben zelf niet bekendgemaakt wat Poetin toen precies heeft voorgesteld, maar via internationale media lekte het nodige uit. De Russische leider stuurde aan op Oekraïense terugtrekking uit Donetsk en Loehansk in het oosten van Oekraïne, lieten ingewijden eerder weten aan persbureau Reuters. In ruil daarvoor zou de frontlinie elders worden bevroren. Rusland zou ook bereid zijn om andere, kleinere gebieden terug te geven die het in Oekraïne heeft veroverd.

Trump breekt met zijn standpunt over een staakt-het-vuren met de Europese bondgenoten. Die vinden dat er eerst een wapenstilstand gesloten moet worden, zodat Rusland vredesoverleg niet eindeloos kan rekken en ondertussen terreinwinst kan boeken. Beter nieuws voor de Europeanen is dat er uitzicht is op Amerikaanse veiligheidsgaranties voor Oekraïne om te zorgen dat een mogelijke deal wordt nageleefd. Gezant Steve Witkoff zei dat Rusland ermee heeft ingestemd dat zijn land NAVO-achtige bescherming biedt aan Oekraïne, zonder dat het land toetreedt tot het bondgenootschap.