Trump beveelt ontmanteling onderwijsministerie

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de ontmanteling bevolen van het ministerie van Onderwijs. Hij had dit al beloofd tijdens zijn verkiezingscampagne, vooral om conservatieven te paaien.

Minister van Onderwijs Linda McMahon moet alle noodzakelijke stappen ondernemen om het departement zo veel mogelijk te verkleinen. De bevoegdheid over het onderwijs gaat terug naar de Amerikaanse staten. Programma's of activiteiten die nog geld van het ministerie ontvangen, mogen geen diversiteit, inclusie en gelijkheid of "genderideologie" meer bevorderen.

De stap wordt aangevochten door een groep Democraten. Zij willen ook het ontslag van personeel tegenhouden. Trump noemde het ministerie eerder "grote oplichterij" en stelde in zijn eerste termijn als president al voor om het te sluiten. Voor een complete sluiting is toestemming van het parlement vereist, maar daar lijkt de president niet op de noodzakelijke hoeveelheid stemmen te kunnen rekenen.