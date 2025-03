EU-regeringsleiders: EU moet in 2030 sterke defensie hebben

BRUSSEL (ANP) - De EU-regeringsleiders willen dat de EU over vijf jaar een sterke defensiemacht heeft. Daarmee steunen de lidstaten het doel van de Europese Commissie dat Europa in 2030 herbewapend moet zijn, voldoende afschrikkingsmacht heeft en een goed lopende defensie-industrie. De regeringsleiders roepen op om de defensievoorstellen van de Commissie met spoed uit te werken, zo staat in een gezamenlijke verklaring die donderdagavond is aangenomen.

"Een sterkere en slagvaardiger Europese Unie op het gebied van veiligheid en defensie zal een positieve bijdrage leveren aan de mondiale en trans-Atlantische veiligheid en vormt een aanvulling op de NAVO", zo staat in de verklaring. Voor de lidstaten blijft de NAVO het "fundament" van de collectieve defensie.

De Europese leiders hebben donderdag nog geen conclusie getrokken over de wijze van financiering van de defensieplannen. Ze willen een verdere uitwerking van de financieringsopties.