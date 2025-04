WASHINGTON (ANP/AFP) - President Donald Trump heeft maandag bevolen de vlaggen halfstok te hangen op het Witte Huis en alle openbare en militaire gebouwen als eerbetoon aan de overleden paus Franciscus. Ook op de Amerikaanse marineschepen en de ambassades in het buitenland worden de vlaggen halfstok gehangen als teken van respect voor de paus.

"Hij hield van de wereld", zei Trump over de paus, die kritisch was over het immigratiebeleid van de huidige Amerikaanse regering