Week van rouw op Oost-Timor na dood paus

DILI (ANP/AFP) - Oost-Timor kondigt na het overlijden van de paus een week van nationale rouw af. Die begint dinsdag en vlaggen worden dan halfstok gehangen, meldt president José Ramos-Horta.

"Niet alleen de katholieken van Oost-Timor, maar alle religies en gemeenschappen voelen het verlies van de paus", zei de president in een videoboodschap. Hij prees de inzet van Franciscus voor vrede en de armste mensen in de wereld.

Het circa 1,3 miljoen inwoners tellende Oost-Timor behoort tot de meest katholieke landen ter wereld. Op een bezoek van de paus kwam vorig jaar bijna de helft van de bevolking af, zeggen de autoriteiten.

Het bezoek in september maakte deel uit van een rondreis van de paus door de regio. In Oost-Timor hield hij een grote mis in de buurt van de hoofdstad Dili.