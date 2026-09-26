Trump bevestigt afwijzing voorstel Iran

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij een Iraans voorstel voor een staakt-het-vuren heeft afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel.

De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei vrijdag dat Iran een voorstel via bemiddelaar Qatar naar de Verenigde Staten had gestuurd. "Als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan de Straat van Hormuz worden heropend en kan de normale scheepvaart binnen zeven dagen worden hervat", zei hij. Araghchi voegde eraan toe dat zijn land geen "dwang, bedreigingen of intimidatie" zal accepteren.

The Wall Street Journal meldde kort daarna op basis van Amerikaanse functionarissen dat Trump het voorstel had verworpen.

Araghchi sprak in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij reisde samen met president Masoud Pezeshkian naar New York voor het jaarlijkse plenaire debat. De minister voerde er ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff.