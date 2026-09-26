Dodental na zinken veerboot Indonesië stijgt naar 64

JAKARTA (ANP/AFP) - Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. Tientallen opvarenden worden bijna twee weken na de ramp nog steeds vermist.

De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Een deel van de opvarenden kon worden gered. Een functionaris van de Indonesische zoek- en reddingsdienst heeft verklaard dat er 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten zijn.

De functionaris maakte zaterdag bekend dat vier lichamen uit het gezonken schip zijn gehaald en dat nog eens zeven lichamen langs de kust zijn gevonden. De zoekactie wordt met nog eens zeven dagen verlengd, maar zal elke drie dagen worden geëvalueerd. Zoek- en reddingsoperaties duren in Indonesië doorgaans zeven dagen.