Trump bij bezoek Carney: we werken aan formule voor tariefakkoord

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat de VS en Canada uiteindelijk een handelsakkoord kunnen bereiken, omdat de landen "ver zijn gekomen" in de handelsbesprekingen. "We werken aan formules en ik denk dat we er zullen komen."

Trump deed deze uitspraken dinsdag tijdens een ontmoeting met de Canadese premier Mark Carney in de Oval Office. De president zei dat de twee Noord-Amerikaanse landen verwikkeld zijn in een "natuurlijk conflict" omdat ze concurreren in dezelfde sectoren.

"Hij wil auto's maken, wij willen auto's maken, en we concurreren met elkaar", zei Trump terwijl Carney naast hem zat. "En ons voordeel is dat we een enorme markt hebben."

Canada heeft nog geen brede handelsdeal met de VS en heeft veel last van de forse Amerikaanse importheffingen op staal, aluminium en auto's. De Canadese minister van Handel Dominic LeBlanc zei dat de bijeenkomst van dinsdag "gedetailleerder was dan eerdere gesprekken".

Later op dinsdag (lokale tijd) heeft Carney nog een werkdiner met vicepresident JD Vance.