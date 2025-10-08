ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump bij bezoek Carney: we werken aan formule voor tariefakkoord

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 00:25
anp081025002 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat de VS en Canada uiteindelijk een handelsakkoord kunnen bereiken, omdat de landen "ver zijn gekomen" in de handelsbesprekingen. "We werken aan formules en ik denk dat we er zullen komen."
Trump deed deze uitspraken dinsdag tijdens een ontmoeting met de Canadese premier Mark Carney in de Oval Office. De president zei dat de twee Noord-Amerikaanse landen verwikkeld zijn in een "natuurlijk conflict" omdat ze concurreren in dezelfde sectoren.
"Hij wil auto's maken, wij willen auto's maken, en we concurreren met elkaar", zei Trump terwijl Carney naast hem zat. "En ons voordeel is dat we een enorme markt hebben."
Canada heeft nog geen brede handelsdeal met de VS en heeft veel last van de forse Amerikaanse importheffingen op staal, aluminium en auto's. De Canadese minister van Handel Dominic LeBlanc zei dat de bijeenkomst van dinsdag "gedetailleerder was dan eerdere gesprekken".
Later op dinsdag (lokale tijd) heeft Carney nog een werkdiner met vicepresident JD Vance.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532115128

Het DASH-dieet is een blijvertje. En terecht

anp 202141365

Hoe ben jij na een drankje te veel? Vier dronken types verklaard

zandvoortbeachfeat

Vakantie aan de Nederlandse kust wordt ontzettend duur

ANP-537838472

Frans Timmermans en Wilfred Genee sluiten weddenschap af: “Voor een goede fles wijn”

119079018_m

Deze dagelijkse gewoonte halveert mogelijk je sterfterisico

138044939_m

Wetenschappers ontdekken eindelijk wat er achter de ‘brain fog’ van long covid schuilgaat

Loading