ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gouverneur: Nationale Garde uit Texas arriveert in Illinois

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 00:24
anp081025001 1
CHICAGO (ANP) - Soldaten van de Nationale Garde van de zuidelijke Amerikaanse staat Texas zijn aangekomen in Illinois, een staat in het middenwesten van het land. De gouverneur van de staat, JB Pritzker, zei dat de militairen uit Texas zijn gesignaleerd, maar dat ze niet op straat zijn gezien. De Amerikaanse overheid heeft hierover geen informatie verstrekt.
Amerikaanse media meldden dat de soldaten waren gespot bij een militaire basis in Elwood, op iets minder dan 90 kilometer van het centrum van Chicago. Maandagavond (lokale tijd) plaatste gouverneur Greg Abbott van Texas een foto op X van soldaten van de Nationale Garde van zijn staat die aan boord van een vliegtuig stappen, vergezeld van de tekst: "Klaar op elk moment. Nu ingezet."
De militairen zijn gestuurd door de Republikeinse president Donald Trump, die stelt dat ze nodig zijn om de misdaad in Chicago te helpen bestrijden. De Democratische autoriteiten in de miljoenenstad verzetten zich tegen hun komst.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532115128

Het DASH-dieet is een blijvertje. En terecht

anp 202141365

Hoe ben jij na een drankje te veel? Vier dronken types verklaard

zandvoortbeachfeat

Vakantie aan de Nederlandse kust wordt ontzettend duur

ANP-537838472

Frans Timmermans en Wilfred Genee sluiten weddenschap af: “Voor een goede fles wijn”

119079018_m

Deze dagelijkse gewoonte halveert mogelijk je sterfterisico

138044939_m

Wetenschappers ontdekken eindelijk wat er achter de ‘brain fog’ van long covid schuilgaat

Loading