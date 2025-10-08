Gouverneur: Nationale Garde uit Texas arriveert in Illinois

CHICAGO (ANP) - Soldaten van de Nationale Garde van de zuidelijke Amerikaanse staat Texas zijn aangekomen in Illinois, een staat in het middenwesten van het land. De gouverneur van de staat, JB Pritzker, zei dat de militairen uit Texas zijn gesignaleerd, maar dat ze niet op straat zijn gezien. De Amerikaanse overheid heeft hierover geen informatie verstrekt.

Amerikaanse media meldden dat de soldaten waren gespot bij een militaire basis in Elwood, op iets minder dan 90 kilometer van het centrum van Chicago. Maandagavond (lokale tijd) plaatste gouverneur Greg Abbott van Texas een foto op X van soldaten van de Nationale Garde van zijn staat die aan boord van een vliegtuig stappen, vergezeld van de tekst: "Klaar op elk moment. Nu ingezet."

De militairen zijn gestuurd door de Republikeinse president Donald Trump, die stelt dat ze nodig zijn om de misdaad in Chicago te helpen bestrijden. De Democratische autoriteiten in de miljoenenstad verzetten zich tegen hun komst.