Vliegverkeer Bremen uur lang verstoord door mogelijke drone

BREMEN (ANP) - Het vliegverkeer op de Duitse luchthaven Bremen is zondagavond korte tijd stilgelegd nadat een drone boven het terrein werd waargenomen, meldt de politie van de Noord-Duitse stad. De drone werd rond 19.30 uur gezien "in de directe nabijheid van de luchthaven", aldus een politiewoordvoerder. Uit voorzorg werd het vliegverkeer bijna een uur stilgelegd.

Er worden de laatste tijd regelmatig drones gespot boven Duitse luchthavens. Vrijdag werd het vliegverkeer op Berlijn Brandenburg Airport bijna twee uur stilgelegd nadat een drone was waargenomen. Begin oktober moest de luchthaven van München twee dagen achter elkaar tijdelijk sluiten om dezelfde reden.

Duitsland vermoedt dat de drones afkomstig zijn uit Rusland, maar het Kremlin ontkent die beschuldigingen.