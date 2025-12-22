Trump kondigt productie van nieuwe slagschepen aan

MAR-A-LAGO (ANP) - De Verenigde Staten gaan zeker twee nieuwe slagschepen bouwen. Dat kondigde de Amerikaanse president Donald Trump maandag aan bij een persconferentie in Mar-a-Lago met defensieminister Pete Hegseth. Uiteindelijk moeten er tussen de 20 en 25 nieuwe schepen worden gebouwd, zei Trump.

De slagschepen moeten volgens Trump groter, sneller en honderd keer krachtiger worden dan het grootste ooit door de VS gebouwde oorlogsschip en zullen van de zogenoemde "Trump-klasse" zijn.

De nieuwe schepen zijn onderdeel van het plan van het Witte Huis om de vloot van de marine te moderniseren en binnenlandse scheepsbouw te herstellen.